Суд в Москве 28 января рассмотрит иск к родителям, не забирающим ребенка из клиники

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 28 января рассмотрит по существу иск органов опеки об ограничении прав родителей, пять лет не забирающих дочь из клиники. Об этом ТАСС сообщила адвокат матери ребенка Ольга Лукманова.

"По итогам беседы по иску было решено назначить заседание на 28 января. Органы опеки настаивают на закрытом заседании, мы с моим доверителем - на открытом. При этом основной аргумент чиновников опеки в том, что договор между родителями и клиникой расторгнут, однако он действует", - рассказала Лукманова.

Она также добавила, что мать девочки регулярно бывает у нее в клинике. "Мама регулярно навещает ребенка и поддерживает отношения с бабушкой и дедушкой по линии отца. Братья девочки также регулярно общаются с сестрой", - сказала адвокат.

Ранее сообщалось, что родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. Как сообщили в пресс-службе медцентра, здоровью девочки ничего в настоящее время не угрожает.

Как следует из базы данных суда, к родителям ребенка ранее подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

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