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Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Астраханской области превышен более чем на 50%

Чаще болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет

АСТРАХАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в Астраханской области превышен на 53,4%. Тяжелых случаев заболевания пока нет, сообщили во вторник ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В целом по совокупному населению Астраханской области отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на 53,4%, в том числе среди детей 3-6 лет - на 57,6%, 7-14 лет - на 77,2%, среди взрослых - на 24,7%. С начала эпидсезона зарегистрировано 37 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, преимущественно это грипп В, который характеризуется вялым, длительным течением. Тяжелых случаев пока нет", - сказали в управлении.

В ведомстве уточнили, что за прошедшую неделю заболеваемость в регионе возросла более чем в 1,5 раза. В инфекционные отделения и стационары области госпитализирован 501 человек (8% от общего числа обратившихся за медицинской помощью). При этом пик заболеваемости ожидается к концу января.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, с начала января за медицинской помощью обратилось более 6 тыс. человек с признаками ОРВИ. В больницах Астрахани установили дополнительные койки для больных гриппом, ОРВИ и пневмонией. Прием больных ведется круглосуточно. В лечебных учреждениях создали резерв лекарств и дезинфекционных средств.

В Астраханской области против гриппа было привито более 497 тыс. детей и взрослых (48,8% от общей численности населения).

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РоссияАстраханская область
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