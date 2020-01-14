Лавров заявил, что Россия продолжит поставки вооружения в Шри-Ланку

КОЛОМБО, 14 января. /ТАСС/. РФ готова продолжать поставлять Шри-Ланке вооружение российского производства. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Шри-Ланки Динешем Гунаварденой.

"Я и министр [Гунавардена] выразили удовлетворение тем, как развивается сотрудничество в сфере безопасности. Россия поставляла и готова продолжать поставлять вооружение, которое требуется армии Шри-Ланки для обеспечения своей обороноспособности, поддержания безопасности", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, какие шаги будут предприняты для укрепления безопасности и стабильности в Шри-Ланке.

В 2010 году РФ и Шри-Ланка подписали 10-летнее соглашение о предоставлении республике госкредита в размере $300 млн для закупок российской военной техники.

Диалог в рамках ШОС

Российский министр иностранных дел отметил, что Россия заинтересована в расширении участия Шри-Ланки в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Россию и Шри-Ланку объединяет задача дальнейшей демократизации межгосударственных отношений при уважении культурно-цивилизационного разнообразия современного мира, - отметил он. - В этом смысле важная роль принадлежит таким объединениям нового типа, как БРИКС и ШОС, в которых в этом году РФ председательствует. Шри-Ланка является партнером по диалогу в рамках ШОС, и сегодня мы подтвердили наш интерес к более энергичному и более широкому участию наших друзей в деятельности этой организации".

Глава МИД РФ сообщил также, что в ходе переговоров была достигнута договоренность координировать взаимные подходы "в связи с теми мероприятиями, которые будут проводиться в организациях системы ООН по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне".

Безопасность в сфере туризма

Лавров также заявил, что Россия признательна руководству Шри-Ланки за предпринимаемые меры по обеспечению безопасности российских туристов.

"Число туристов из России устойчиво растет и растет достаточно быстрыми темпами, - отметил он. - Конечно, быстрому росту туристического потока из нашей страны в Шри-Ланку способствует возобновление чуть более года назад прямых рейсов "Аэрофлота" в Коломбо. Мы признательны нашим ланкийским друзьям за те меры, которые они принимают для того, чтобы обеспечивать безопасность наших граждан, которые проводят свои отпуска на острове".

Глава МИД РФ сообщил, что особое внимание в ходе переговоров было уделено повышению эффективности борьбы с терроризмом. "Мы выразили полную поддержку ланкийскому руководству в его усилиях по установлению и привлечению к ответственности организаторов бесчеловечных терактов, которые были организованы в апреле прошлого года, а также мерам по нормализации ситуации в стране, обеспечению правопорядка, национального согласия в полном соответствии с конституцией страны", - подчеркнул Лавров.