Путин поздравил работников Счетной палаты с 25-летием со дня ее основания

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников Счетной палаты РФ с 25-летием со дня ее основания. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"На протяжении четверти века Счетная палата играет ключевую роль в осуществлении государственного контроля за эффективным использованием средств федерального бюджета, проводит большую аналитическую и экспертную работу, - отметил Путин. - Ее сотрудников неизменно отличают высокий профессионализм, ответственный подход к делу, личная порядочность".

По словам президента, "укрепление финансовой дисциплины и повышение качества государственного управления напрямую зависят от совершенствования механизмов и инструментов аудита, широкого внедрения передовых информационных, цифровых технологий, прозрачности и доступности полученных данных".

"Все это важнейшие условия для эффективной реализации национальных проектов, решения приоритетных задач развития страны, а значит, для создания достойного уровня жизни людей", - добавил Путин.

Счетная палата Российской Федерации - постоянно действующий высший орган внешнего государственного аудита (контроля), подотчетный Федеральному собранию РФ. Основана 14 января 1995 года. Действует на основе Конституции РФ (ст. 101, 102 и 103) и федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации" от 5 апреля 2013 года.