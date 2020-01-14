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Медведев наградил Васильеву почетной грамотой за большой вклад в развитие образования

Васильева была назначена министром образования и науки РФ 19 августа 2016 года. В мае 2018 года она возглавила Министерство просвещения РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наградил почетной грамотой правительства России министра просвещения Ольгу Васильеву за большой вклад в развитие образования. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие образования и многолетнюю плодотворную деятельность наградить почетной грамотой правительства РФ министра просвещения РФ Васильеву Ольгу Юрьевну", - говорится в документе.

19 августа 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Васильева была назначена министром образования и науки РФ. 15 мая 2018 года на базе министерства были образованы два ведомства: Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения РФ, которое возглавила Васильева.

Васильева является доктором исторических наук, автором около 160 научных публикаций, в том числе семи монографий по истории Русской православной церкви.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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