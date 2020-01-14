"Яндекс" создал для школьников тест, оценивающий готовность к ЕГЭ по математике

"Сервис "Яндекс.Репетитор" запустил тест на определение уровня подготовки к ЕГЭ по математике <…> С помощью этого инструмента школьники могут самостоятельно оценить свои знания по предмету, выбрать уровень ЕГЭ для подготовки (базовый или профильный) и понять, какие темы лучше подтянуть для успешной сдачи единого экзамена", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Репетитор" подготовил специальный тест , который поможет школьникам узнать свой уровень подготовки к Единому государственному экзамену по математике. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.

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Тест создан совместно с Центром педагогического мастерства, который является ведущим методическим центром в области математического образования.

"Будущим выпускникам нужно определиться с уровнем экзамена по математике очень быстро - заявления необходимо успеть подать до 1 февраля. Выбор профильного или базового экзамена определяет возможности по продолжению учебы после школы, но также влияет на те усилия, которые нужно затратить при подготовке. Наш тест поможет принять взвешенное решение, учитывающее текущий уровень знаний", - привели в пресс-службе слова руководителя сервиса Алексея Шаграева.

Тест состоит из трех этапов, которые содержат психологические вопросы, общие для базового и профильного ЕГЭ задачи. После их прохождения школьник получает объективные рекомендации по выбору уровня единого экзамена по математике, а также советы по подготовке.

"Тестирование - это не просто вариант ЕГЭ, а специально подобранные задачи, в том числе психологические вопросы, подготовленные с участием специалистов лаборатории когнитивных исследований в области образования центра "Сириус". Большинство выпускников готовятся к экзамену самым неэффективным способом - решая многочисленные варианты, похожие на демоверсию. Это дает ложное впечатление о готовности и приводит к неэффективной трате времени", - отметил педагог и популяризатор науки, директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.