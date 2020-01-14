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Голикова поручила проанализировать законодательные нормы по лишению родительских прав

Вице-премьер отметила, что инициативу МВД о наделении сотрудников органов правом изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью нигде не обсуждали

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения, Минтруду, Минздраву и МВД создать рабочую группу с тем, чтобы проанализировать законодательные нормы по лишению и ограничению родительских прав и возможности изъятия ребенка из семьи. Об этом говорится в протоколе заседания совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

МВД в настоящее время готовит поправки, которые наделят сотрудников органов правом изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью. Голикова отметила, что инициатива МВД ранее нигде не обсуждалась.

"Минпросвещения, Минздраву, Минтруду, МВД с участием членов совета и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и экспертных организаций создать межведомственную рабочую группу по анализу законодательства РФ в части норм, регулирующих вопросы лишения родительских прав, отграничения в родительских правах, отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью, включая анализ имеющихся полномочий федеральных органов исполнительной власти", - говорится в тексте поручения.

Рабочая группа должна быть создана до 24 января, а предложения о внесении изменений в законодательство по регулированию полномочий - до 1 июля 2020 года.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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