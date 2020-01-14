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Около 2 тыс. га тайги взяли под охрану рядом с Двинско-Пинежским заказником

Соглашение об охране подписано между WWF России и ГК "Титан"

АРХАНГЕЛЬСК, 14 января. /ТАСС/. Участок леса площадью около 2 тыс. га взят под добровольную охрану рядом с Двинско-Пинежским заказником в Архангельской области, сообщила во вторник пресс-служба Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России.

"1834 га тайги сохранят в качестве компенсации ущерба от нелегальной рубки в Двинско-Пинежском заказнике. WWF России и Группа компаний "Титан" подписали соглашение о добровольной охране прилегающего к Двинско-Пинежскому заказнику участка первозданной тайги площадью 1834 га", - говорится в сообщении.

В декабре 2019 года стало известно о вырубке порядка 156 га леса в Двинско-Пинежском заказнике, что запрещено положением об особо охраняемой природной территории. Ведется расследование обстоятельств незаконной заготовки древесины.

Двинско-Пинежский государственный заказник создан решением правительства Архангельской области 1 октября 2019 года. Положение о заказнике вступило в силу 18 октября 2019 года, с этого момента рубки лесных насаждений на этой территории запрещены. Участок, не включенный в территорию заказника, является уязвимым в перспективе возможных рубок.

Теги
РоссияАрхангельская область
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