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Опрос: более половины работающих россиян заявили о необоснованной критике от начальства

Отмечается, что такие разносы негативно влияют на качество работы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Менее трети (29%) опрошенных россиян заявили, что начальство никогда не портило им настроение, большинство (55%) отмечают, что необоснованная критика со стороны руководства происходит на регулярной основе. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, опубликованных во вторник на сайте сервиса.

"Лишь 29% россиян могут похвастаться тем, что начальство никогда не портило им настроение. 55% сотрудников отмечают, что подобные ситуации периодически происходят: у 13% - ежедневно, у 14% - несколько раз в неделю, у 15% - несколько раз в месяц, еще у 13% - несколько раз в год", - говорится в результатах опроса. Порядка 16% затруднились ответить на вопрос, часто ли им портит настроение начальство.

Отмечается, что разносы от начальства негативно влияют на качество работы: 47% опрошенных россиян, которые уже сталкивались с такими ситуациями, отметили негативную тенденцию в рабочем процессе. Порядка 41% респондентов заявили, что критика не влияет на результат работы. Только 4% заявили, что такие методы мотивации от руководства заставляют работать лучше, 8% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 9 по 13 января 2020 года среди 3 тыс. работающих россиян по всей территории РФ.

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Россия
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