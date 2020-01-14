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Прокуроры добились обеспечения соцпомощью 1,5 млн престарелых и многодетных россиян

Генеральный прокурор России Юрий Чайка отметил, что в 2019 году прокурорскими проверками были охвачены все сферы, имеющие отношение к качеству и безопасности жизни людей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские прокуроры в прошлом году добились обеспечения социальной помощью 1,5 млн престарелых, нетрудоспособных и многодетных россиян.

"Оказана реальная помощь полутора миллионам граждан в решении их насущных проблем, в том числе в вопросах обеспечения многодетных семей, престарелых и нетрудоспособных государственными мерами социальной поддержки, использования пенсионных накоплений", - сказал генеральный прокурор России Юрий Чайка на торжественном заседании, посвященном 298-й годовщине образования российской прокуратуры.

Кроме того, прокуроры сосредоточили усилия на соблюдении имущественных и жилищных прав сирот, законодательства об образовании, охране жизни и здоровья детей. Также масштабный надзор проведен в целях соблюдения природоохранного законодательства в лесной отрасли, при организации водоснабжения населения, утилизации отходов производства и потребления. "По сути, в 2019 году прокурорскими проверками были охвачены все сферы, имеющие отношение к качеству и безопасности жизни людей", - отметил генпрокурор.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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