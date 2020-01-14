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КС поддержал жительницу Ростовской области по вопросу возврата субсидии на жилье

Кроме того, как указал Конституционный суд, органы власти не могут требовать взыскания субсидии с гражданина, если он добросовестно выполнял обязательства по ее использованию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ поддержал обращение жительницы Ростовской области, которую власти обязали вернуть полученную ей субсидию по федеральной целевой программе (ФЦП) "Устойчивое развитие сельских территорий". Формальные претензии - женщина не смогла зарегистрировать жилье в течение отведенного срока - суд счет необоснованными, говорится в сообщении на сайте КС.

"Одно лишь отсутствие регистрации права собственности не может быть основанием для возврата выплаты, поскольку это означало бы сугубо формальный подход к отправлению правосудия и противоречило Конституции РФ", - говорится в сообщении.

В декабре в Конституционном суде прошли слушания по делу жительницы Ростовской области Марины Алисовой, которая работает в сельской больнице и получила по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий" субсидию на строительство и покупку жилья. По условиям ФЦП, она была обязана в течение года и пяти месяцев с момента получения денег зарегистрировать жилье в собственность.

Алисова решила построить дом и наняла подрядчика, который не построил дом в срок, а затем скрылся с деньгами. Власти Ростовской области подали на Алисову в суд с требованием вернуть субсидию и добились того, чтобы ответчицу обязали вернуть деньги. Алисова после этого обратилась в КС с просьбой признать пункты и абзацы типового положения о соцвыплатах жителям села противоречащими Конституции РФ.

КС также указал, что органы власти не могут требовать взыскания субсидии с гражданина, если он добросовестно выполнял обязательства по ее использованию. В сообщении также отмечается, что правительство РФ может уточнить правовое регулирование всех обстоятельств по регистрации права собственности в зависимости от того, будет ли гражданин на субсидию покупать или строить жилье.

Суды при рассмотрении исков о взыскании денег с граждан, согласно позиции КС, обязаны не допускать формального подхода в особенности в тех делах, где "гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как слабая сторона". Дело Алисовой в судах общей юрисдикции КС постановил пересмотреть.

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РоссияРостовская область
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