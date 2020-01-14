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Чайка поблагодарил прокуроров за командную работу и профессионализм

Генпрокурор сообщил, что к профессиональному празднику за особые отличия в службе 34 прокурора удостоены государственных наград, 45 поощрены президентом РФ, правительством, Советом Федерации и Государственной думой

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Юрий Чайка поблагодарил прокуроров за профессионализм в выполнении поставленных задач и командную работу.

"Позвольте поблагодарить вас за хорошую командную работу, профессионализм при реализации возложенных на органы прокуратуры задач", - сказал он на торжественном мероприятии, посвященном 298-летию образования прокуратуры России.

Чайка отметил, что в этом году прокурорам предстоит решать широкий и многогранный круг вопросов. "Я убежден, что слаженные и профессиональные действия, высочайшая ответственность за порученное дело будут способствовать решению задач любой сложности. Залогом нашего успеха является кадровый потенциал органов прокуратуры, ваша порядочность, мастерство и профессионализм", - уверен генеральный прокурор.

Он рассказал, что у прокуроров появилось много новых направлений деятельности. "Думаю, наши предшественники и представить не могли, насколько расширится компетенция надзорного ведомства, какие технологии мы будем применять. Вместе с тем, я считаю очень важным, что связь поколений не потеряна. Первых прокуроров и нас сегодняшних объединяет стремление к обеспечению верховенства закона, неотвратимости ответственности его нарушителей, торжеству справедливости. На том стоим, и я уверен, стоять будем еще не одно столетие", - подчеркнул генпрокурор.

Генпрокурор отметил, что заслуги прокурорских работников достойно оценены и признаны на самом высоком государственном уровне. "Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство страны за оказываемую поддержку и заботу", - добавил он. Чайка сообщил, что к профессиональному празднику за особые отличия в службе 34 прокурора удостоены государственных наград, 45 поощрены президентом РФ, правительством, Советом Федерации и Государственной думой, 17 присвоены высшие классные чины и воинские звания. "Кроме того, почти 3 тыс. 300 прокурорских работников и пенсионеров органов прокуратуры поощрены моими приказами", - уточнил генпрокурор.

Чайка сообщил, что через два года в России будут отмечаться сразу две знаменательные даты - 350 лет со дня рождения Петра Первого и 300-летие прокуратуры. "Считаю, что великий царь-реформатор к своему юбилею подготовил великолепный подарок, учредив один из важнейших институтов власти, все эти годы надежно защищающий интересы государства, общества, граждан. Это подтверждают и события прошедшего года", - сказал генпрокурор.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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