Лавров обсудит в Индии подготовку к визиту Моди в Москву по случаю юбилея Победы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Особое внимание в ходе предстоящего 14-15 января рабочего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индию будет уделено подготовке участия главы индийского правительства Нарендры Моди в торжествах по случаю 75-летия Великой Победы. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Особое внимание будет уделено подготовке участия премьер-министра Индии Моди в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая", - отмечается в документе.