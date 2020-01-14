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ВОЗ представила список приоритетных задач на ближайшее десятилетие

В эти задачи включено "завоевание доверия" к услугам здравоохранения и рекомендациям врачей, включая вакцинацию и защиту от инфекций, передаваемых половым путем

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в число приоритетов для человечества защиту населения от нездоровой диеты. Всего в списке "Срочных вызовов для здравоохранения на ближайшее десятилетие" перечислены 13 острых проблем, требующих решения. Среди них - снижение рисков для здоровья в связи с изменением климата, расширение доступа больных людей к лекарствам, инвестиции в подготовку медицинских работников и оказание медицинской помощи в районах конфликтов.

"Почти треть бремени, связанного с болезнями в мире, вызвана нехваткой продовольствия, наличием небезопасных продуктов и нездоровыми диетами", - напоминает ВОЗ, обращая внимание на увеличение в мире числа людей с избыточным весом и ожирением, а также рост заболеваемости вследствие неправильного питания. Причиной нередко служат продукты и напитки с высоким содержанием сахара, трансжиров и соли. Подчеркивается, что в 2019 году пищевая промышленность обязалась изъять трансжиры из производства продуктов к 2023 году. Однако, по мнению ВОЗ, "необходимо сделать больше".

Эксперты отмечают также увеличение числа курящих в ряде стран, указывая на "риск, который представляют для здоровья электронные сигареты". ВОЗ выступает за "усиление политики контроля над табаком".

Говоря о борьбе с рисками, касающимися изменения климата, ВОЗ констатирует: "Кризис климата - это кризис здравоохранения". "Загрязнение воздуха ежегодно убивает, по оценкам, 7 млн человек. Одни и те же выбрасываемые в атмосферу газы вызывают потепление климата и провоцируют более четверти смертей в мире от сердечного приступа, инсульта, рака легких и хронических респираторных болезней", - констатируют эксперты.

Помощь населению в зонах конфликтов

Серьезной проблемой, требующей решения в ближайшие 10 лет, в женевской штаб-квартире ВОЗ считают оказание помощи населению в зонах конфликтов. Организация напоминает, что в 2019 году в 11 странах учреждения здравоохранения 978 раз подвергались нападениям. В результате таких атак погибли 193 человека. Еще одна приоритетная задача для мирового здравоохранения - обеспечение справедливого доступа к медицинским услугам и лекарствам. Сохраняется  разрыв в возможностях для лечения не только между богатыми и бедными странами, но и между жителями одного государства. Около трети населения планеты не имеют доступа к медикаментам, вакцинам, диагностическим средствам и другим материалам, необходимым для лечения.

ВОЗ призывает мировое сообщество положить конец эпидемиям. Среди них - ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия. По прогнозам экспертов, в 2020 году от инфекционных заболеваний умрут около 140 тыс. человек. Организация считает, что мировому сообществу нужно заблаговременно готовиться к вспышкам опасных болезней. В Женеве исходят из того, что "пандемия нового, сильно заразного вируса, передающегося воздушным путем, - скорее всего, это будет штамм гриппа, от которого у большинства людей нет иммунитета - является неизбежной". Причем "вопрос не в том, нанесет новая пандемия удар или нет, а в том, когда это произойдет".

ВОЗ ратует за расширение инвестиций в подготовку медицинских кадров, поскольку к 2030 году "миру потребуются 18 млн работников здравоохранения, в основном в странах с низкими и средними доходами на душу населения, включая 9 млн медсестер и акушерок".

Здоровье молодежи

В списке приоритетов на период 2020-2030 годов значится также "повышение безопасности молодежи". ВОЗ напоминает, что ежегодно умирают более 1 млн подростков в возрасте 10-19 лет. Главные причины смертности в этой группе - дорожно-транспортные происшествия, ВИЧ, самоубийства, респираторные инфекции и насилие. Риск усиливается вследствие употребления алкоголя, табака и наркотиков. В 2020 году ВОЗ планирует издать новое руководство для властей и работников здравоохранения об охране психического здоровья молодежи. Цель этого документа - помочь более эффективно бороться с употреблением наркотиков и алкоголя, информировать молодых людей о способах предотвращения ВИЧ.

В число приоритетных задач на ближайшее десятилетие включено также "завоевание доверия" общественности к услугам здравоохранения и рекомендациям врачей, включая вакцинацию и защиту от инфекции, передаваемой половым путем. Как напоминает ВОЗ, "движение против вакцинации стало существенным фактором роста смертности от болезней, которые можно предотвратить". "Вызовами десятилетия" в организации считают также применение в медицине новых технологий, борьбу с растущей устойчивостью болезнетворных микробов к лекарствам, а также обеспечение гигиены и санитарных требований в медицинских учреждениях по всему миру.

Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, список приоритетов был разработан с участием экспертов разных стран мира и он отражает глубокую обеспокоенность в связи с отсутствием достаточных инвестиций в ключевые системы здравоохранения. "Мы должны осознать, что здоровье - это инвестиции в будущее", - резюмировал глава организации.

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