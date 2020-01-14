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В ГИБДД напомнили о недопустимости управления зарегистрированной машиной без госномеров

С 1 января автодилеры получили возможность ставить машины на учет непосредственно в автосалоне, номера должны будут устанавливать при покупке машины

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция России напоминает о недопустимости управления зарегистрированным автомобилем, на котором еще не установлены государственные регистрационные знаки. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД РФ.

В России с 1 января этого года вступили в силу новые требования регистрации транспортных средств. Как ранее пояснили в ГИБДД, новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера. В МВД добавили, что участие дилеров предусматривается законом лишь в процессе регистрации исключительно новых и ранее не стоявших на учете автомобилей.

"Введена процедура присвоения государственных регистрационных номеров без их фактической выдачи в подразделениях Госавтоинспекции. При этом владелец транспортного средства обязан в целях участия транспортного средства в дорожном движении обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков для их изготовления в случае присвоения государственного регистрационного номера при регистрации автомобиля без фактического получения комплекта государственных регистрационных знаков непосредственно в подразделении Госавтоинспекции. ГИБДД обращает внимание автовладельцев на необходимость изготовления государственных регистрационных знаков после присвоения государственных регистрационных номеров и недопустимость управления зарегистрированным транспортным средством без установки на нем государственных регистрационных знаков", - подчеркнули в ГИБДД.

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