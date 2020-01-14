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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Глава Bek Air согласился с версией правительственной комиссии об обледенении самолета

Нурлан Жумасултанов также признал, что второй пилот в момент взлета "допустил оплошность"

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Глава казахстанской авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов согласился с версией правительственной комиссии о том, что основной причиной крушения самолета возле Алма-Аты стало обледенения воздушного судна. В интервью программе "Информбюро" он также признал, что второй пилот в момент взлета "допустил оплошность".

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"Да, я согласен, потому что эта версия [об обледенении] подтверждает наличие внешнего воздействия на воздушное судно", - сказал Жумасултанов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, решение о том, обрабатывать или не обрабатывать самолет противообледенительными жидкостями принимает командир воздушного судна в зависимости от состояния его поверхностей. "Если командир не обрабатывал крыло, значит оно было чистое и сухое. Он самостоятелен в этих решениях, и никто на него давить не имеет права, - отметил глава компании, добавив, что на обработке самолета перед полетом Bek Air не экономит, поскольку эти затраты входят в стоимость летного часа.

Кроме того, он признал, что второй пилот во время взлета допустил оплошность, уменьшив режим работы двигателей.

"После взлета самолет начало бросать в разные стороны, на что командир сказал "Что такое?", а второй пилот ответил: "Стабилизатор, тормозим". И здесь, конечно, нужно признать, что самолет уже прошел скорость, на которой должно было быть принято решение: или тормозить или продолжать взлет. Самолет уже даже в воздухе был. Второй пилот допустил одну оплошность, когда уменьшил режим работы двигателей, - указал Жумасултанов.

Версия катастрофы

10 января вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил на брифинге, что основной версией катастрофы является обледенение самолета. По его словам, обработка воздушного судна противообледенительной жидкостью была выполнена частично - только стабилизаторы, по решению командира лайнера крылья обработаны не были. Как рассказал Скляр, комиссия не исключает вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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