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Матвиенко поблагодарила прокуроров за помощь, в том числе в выплате зарплаты в Петербурге

Председатель Совета Федерации отметила, что фирменным стилем прокуратуры всегда было строгое следование закону, справедливость и беспристрастность, что вызывает огромное уважение в обществе

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила прокуроров с профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры, рассказав, как прокуроры помогли ей как сенатору решить проблему с невыплатой зарплат в одной из организаций Санкт-Петербурга.

Выступая на торжественном собрании в Генпрокуратуре она рассказала, что к ней как к сенатору обратились работники одной из организаций Санкт-Петербурга, где регулярно не выплачивалась зарплата. "И последний раз - перед Новым годом за три месяца. Везде обращались. Я позвонила прокурору города и в течение двух дней и деньги нашлись, и зарплату выплатили, еще и аванс дали вперед. Сделали праздник людям перед Новым годом", - рассказала она.

"Хорошо, что у нас есть возможность раз в год сказать вам слова огромной благодарности за ваш неустанный труд по соблюдению законности, правопорядка в стране, защите прав граждан. Всегда фирменным стилем прокуратуры было строгое следование закону, справедливость, беспристрастность, и это вызывает огромное уважение в обществе", - подчеркнула Матвиенко. Органы прокуратуры являются на сегодня одними из авторитетнейших государевых структур, "к которым люди испытывают огромное доверие, и подчас, отчаявшись в жизни, они как к последней надежде обращаются в прокуратуру, зная, что там помогут, объективно рассмотрят, там подержат", добавила она.

Она отдельно высказала слова благодарности лично генеральному прокурору и прокурорским работникам "за неоценимую помощь, которую оказали гражданам, пострадавшим в страшнейшем наводнении в июне прошлого года в Иркутской области". "Действия прокуратуры там были очень своевременными и действенными", - отметила она. "Хочется, чтобы это высокое звание прокурора вы держали и дальше", - добавила Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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