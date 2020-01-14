Верховный суд приостановил деятельность партии "Гражданская инициатива"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста РФ о приостановке на три месяца деятельности политической партии "Гражданская инициатива" после предупреждении о допущенных нарушениях, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Исковые требования удовлетворить", - огласил судья. Представители партии могут обжаловать данное решение в течение 30 дней. Решение в силу пока не вступило.

По словам представителя Минюста, не устранены нарушения в уставе партии. "А также партия невнимательно относится в соблюдению имеющегося устава, а это требования законодательства, а не наша прихоть. Последние полгода партия бездействовала, пока мы не подали иск в суд. Считаем, что три месяца будет достаточно для устранения нарушений", - сказала представитель министерства в суде.

Ответчик просил отказать в удовлетворении заявленных требований. "Реальных замечаний мы не услышали. Для партии главное - это политическая борьба и участие в выборах. Мы уже предоставляли устав, в котором исправили замечания, зачем нам еще раз собирать съезд, непонятно", - сказал представитель партии Андрей Нечаев.

В министерстве сообщали, что по итогам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки Минюст России дважды выносил предупреждения в адрес партии "Гражданская инициатива". Нарушения законодательства не были устранены в полном объеме в установленный срок, после чего было подано административное исковое заявление о приостановлении деятельности партии на три месяца.

"Гражданская инициатива" - либеральная политическая партия, которую возглавляет бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. В 2018 году от партии в президенты России баллотировалась политик, телеведущая и блогер Ксения Собчак.

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