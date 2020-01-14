Бастрыкин заявил об отсутствии вины медиков в большинстве дел о врачебных ошибках

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вина врачей отсутствует в большинстве уголовных дел, которые были возбуждены по заявлениям о врачебных ошибках. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Если продолжать разбираться, становится ясно, что далеко не в каждом случае такого сообщения речь идет о преступлении. Граждане часто жалуются на волокиту, длительные сроки расследования и невозможность за это время установить, что же произошло на самом деле и есть ли вина медицинских работников. А для объективного разбирательства мы как раз и возбуждаем уголовные дела, в рамках которых тщательно проверяем следственным путем доводы потерпевших, скрупулезно выясняем все обстоятельства, чтобы сделать правильный вывод о виновности или невиновности медицинского персонала. И, как показывает статистика, действительно, в большинстве случаев по таким происшествиям вины медицинских работников нет", - пояснил Бастрыкин.

Он уточнил, что сейчас следователи фиксируют большое количество обращений граждан. В 2016 году было получено почти 5 тыс. сообщений о преступлениях в медицинской сфере, в 2017 году - свыше 6 тыс., в 2018 году их количество превысило 6,6 тыс., а за девять месяцев прошлого года - почти 5 тыс. За девять месяцев 2019 года в суды было направлено 260 уголовных дел в отношении 292 обвиняемых медиков. "Тем самым из оконченных производством уголовных дел в суд направляется лишь их шестая часть, остальные обоснованно прекращаются из-за установления некриминального характера врачебной ошибки", - пояснил Бастрыкин.