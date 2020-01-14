Депутат предложил вывесить портрет Сталина на ГУМе во время парада в честь 75-летия Победы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутат от КПРФ Николай Харитонов на пленарном заседании Госдумы во вторник призвал не завешивать Мавзолей Ленина во время парада в честь 75-летия Победы, а на фасаде расположенного напротив ГУМа разместить портрет Иосифа Сталина.

"Давайте мы постановлением Государственной думы запретим во время парада драпировку Мавзолея, а руководителям сегодняшним нашим государства российского, чтобы приняли парад на Мавзолее вместе с гостями. А портрет верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина повесить на ГУМе. Это будет наша благодарность нашим отцам и дедам", - обратился он к депутатам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложение Харитонова будет изучено профильным думским комитетом и фракциями. "К этому вопросу вернемся, обсудим его на Совете Государственной думы", - отреагировал он.