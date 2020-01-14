Беспилотники "Яндекса" без инженера за рулем проехали 7 тыс. км на выставке в Лас-Вегасе

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Беспилотные автомобили "Яндекс" во время Международной выставки потребительской электроники (Consumer Electronics Show - CES) в Лас-Вегасе, которая в этом году проходила с 5 по 10 января, суммарно проехали более 7 тыс. км по городским дорогам без инженера за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня в штате Невада по дорогам общего пользования ездит более 200 беспилотных автомобилей, но во всех случаях за рулем находится инженер-испытатель. Беспилотные автомобили "Яндекса" стали первыми на дорогах Невады без водителя за рулем. <...> Беспилотные автомобили "Яндекса" во второй раз были представлены на CES в Лас-Вегасе. Суммарный пробег за время подготовки к событию и шесть дней работы выставки составил более 7 тыс. км, автомобили передвигались по улицам города в автономном режиме и без инженера-испытателя за рулем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время подготовки к выставке поездки по улицам Лас-Вегаса проходили в различных условиях: в светлое и темное время суток, в часы-пик с интенсивным трафиком и в дождь. Демонстрационный маршрут протяженностью 6,7 км включал многополосные участки, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, сложные повороты со встречным разъездом и пешеходные переходы. За шесть дней выставки прокатиться на беспилотных автомобилях "Яндекса" смогли более сотни гостей, в их числе вице-губернатор штата Мичиган Гарлин Гилкрист.

Руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекс" Дмитрий Полищук отметил, что у компании есть опыт эксплуатации беспилотного транспорта без человека за рулем в Иннополисе, но для "Яндекса" важна возможность тестировать свою технологию в новых условиях. "Пока во всем мире есть буквально несколько мест, где это разрешено, и нам важно это использовать. Кроме того, CES - это шанс показать большому количеству людей на практике, на что способна наша технология. Сейчас мы готовимся к следующему масштабному событию, в котором примут участие беспилотные автомобили Яндекс - Североамериканскому Международному Автосалону в Детройте", - сказал он.

Эксперимент по тестированию беспилотников На данный момент в рамках эксперимента, который стартовал в конце 2018 года, беспилотные авто "Яндекса" уже проехали почти 3 млн км по городским дорогам. В общей сложности на дорогах Москвы, Сколково, Иннополиса, Тель-Авива и Лас-Вегаса "Яндекс" уже тестирует 110 беспилотников.

Сейчас в ряде регионов РФ проводится эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, он рассчитан на три года. Сроки начала использования беспилотного транспорта будут определены по итогам экспериментального запуска. Все беспилотные автомобили предполагают высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств.