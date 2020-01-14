Здание Ростовского театра кукол передали РПЦ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Здание единственного в Ростовской области театра кукол передано Русской православной церкви (РПЦ). Пока артистам не найдут новое помещение, театр продолжит располагаться в здании Благовещенской греческой церкви, сообщили во вторник ТАСС в управлении информационной политики региона.

"Принято распоряжение Минимущества Ростовской области о передаче из государственной собственности Ростовской области в собственность епархии здания Ростовского государственного театра кукол имени В. С. Былкова", - говорится в сообщении.

Как пояснил глава Минимущества региона Николай Толмачев, в соответствии с соглашением о сотрудничестве и совместном использовании здания театра, подписанным Министерством культуры Ростовской области, Ростовской-на-Дону, епархией Русской православной церкви и государственным автономным учреждением, Театр кукол продолжит располагаться по прежнему адресу на основании договора безвозмездного бессрочного пользования, который будет заключен после регистрации права собственности епархии.

"Театр будет обеспечен необходимым для ведения уставной деятельности зданием и после его передачи в собственность религиозной организации. Добавим, что Министерством культуры Ростовской области будет продолжена работа по подбору равноценного для Театра кукол здания", - сообщили в управлении информационной политики.

Позиция РПЦ

"У епархии по-прежнему абсолютно неизменная позиция: до тех пор, пока театр не получит под ключ новое здание, пока они [артисты] не переедут, пока у театра не будет своего нормального, нового, оборудованного по всем требованиям помещения, безусловно, никто их выгонять не будет. Мы за детский театр, мы за его достойное будущее", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

По словам собеседника агентства, здание единственного в Ростовской области театра находится в плачевном состоянии, в нем очень мало для единственного на всю область театра кукол посадочных мест.

По словам Петровского, информация о том, что театр кукол располагается в здании, построенном на месте разрушенной Благовещенской греческой церкви, не соответствует действительности. "Никакую церковь никто не взрывал, как пишут некоторые СМИ. Никакого оставшегося от церкви фундамента, на котором якобы построили новое здание театра, там нет. Это полноценное храмовое здание, в котором снесли купол, разворотили входные портики и пристроили современную стекляшку для входа. Все остальное осталось без изменения. Поэтому и амфитеатр не создали. И дети до сих пор с третьих и четвертых рядов вынуждены стоя смотреть спектакль, если они поменьше тех, кто впереди сидит", - пояснили в епархии, подчеркнув, что также родители жаловались на то, что зимой в театре довольно холодно, а дети вынуждены смотреть спектакли в верхней одежде.

Отмечается, что распоряжение Минимущества Ростовской области было принято в соответствии с ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" на основании обращений Ростовской-на-Дону епархии Русской православной церкви и министерства культуры области.