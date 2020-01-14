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Обнаруженный в Китае коронавирус может передаваться от человека к человеку

В ВОЗ отметили, что нет какого-либо специфического лечения новой пневмонии

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Новый коронавирус, обнаруженный в городе Ухань, может передаваться от человека к человеку. В настоящий момент такая передача носит ограниченный характер, однако нельзя исключить распространения вируса в будущем, заявила во вторник на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керхоув.

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"Что касается вируса, то наличествует его ограниченная передача от человека к человеку", - сказала она. Эксперт пояснила, что ВОЗ "готовится к тому, что это [дальнейшее распространение вируса] произойдет". Сейчас ВОЗ следит за ситуацией. По словам Керхоув, все больницы мира должны принять меры предосторожности.

Керхоув, возглавляющая в ВОЗ подразделение по борьбе с болезнями, передающимися животными, подчеркнула, что нет какого-либо специфического лечения новой пневмонии, обнаруженной в Китае. Применяются противовирусные средства, используемые при других вирусных заболеваниях, пояснила она.

Теги
Китай
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