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Дума приняла законопроект о раскрытии для ФСИН врачебной тайны наркозависимых осужденных

Документом предлагается дополнить перечень случаев, при которых предоставление таких сведений допускается без согласия гражданина или его законного представителя

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Госдума на первом пленарном заседании весенней сессии во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который разрешает раскрывать врачебную тайну сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции, если они осуществляют контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании.

В частности, предлагается "дополнить перечень случаев, при которых предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, допускается без согласия гражданина или его законного представителя", включив в этот перечень "предоставление сведений по запросам органов уголовно-исполнительной системы в связи с осуществлением ими контроля за исполнением осужденными обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию".

По действующему законодательству при назначении наркозависимому основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных или исправительных работ или ограничения свободы суд может обязать его пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию. Контролируют этот процесс сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.

При этом существующие нормы позволяют органам уголовно-исполнительной системы запрашивать сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия гражданина только в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного.

По мнению профильного думского комитета по охране здоровья, законопроект "является актуальным и направлен на охрану здоровья лиц, больных наркоманией, профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в РФ, а также в целом на совершенствование системы оказания медицинской помощи и реабилитации указанных лиц".

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