Матвиенко просит прокуроров подключиться к искоренению продажи снюсов в России

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Она отметила, что практика преподносит много разных, иногда неожиданных проблем. "Никтеки, или снюсы, и так далее, которые появились очень широко в нашей торговле и в основном продавались детям", - напомнила глава Совета Федерации, выступая на торжественном собрании по случаю Дня работника прокуратуры.

"Совет Федерации очень оперативно отреагировал и обратился в правительство РФ", - сказала она, добавив, что глава правительства Дмитрий Медведев дал необходимые поручения.

"И я бы попросила Роспотребнадзор и вас, особенно на местах, обращать внимание (на эту тему). Нужно сделать все, чтобы этой отравы не было ни на полках магазинов, ни в розничной торговле, чтобы она не была доступна детям. Это вопросы здоровья нашего подрастающего поколения", - отметила Валентина Матвиенко, обращаясь к прокурорам.