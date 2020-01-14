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Матвиенко просит прокуроров подключиться к искоренению продажи снюсов в России

Спикер Совета Федерации напомнила, что ранее глава правительства Дмитрий Медведев дал необходимые поручения в связи с этой проблемой

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила прокуроров подключиться к работе по искоренению продажи снюсов в России.

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Она отметила, что практика преподносит много разных, иногда неожиданных проблем. "Никтеки, или снюсы, и так далее, которые появились очень широко в нашей торговле и в основном продавались детям", - напомнила глава Совета Федерации, выступая на торжественном собрании по случаю Дня работника прокуратуры.

"Совет Федерации очень оперативно отреагировал и обратился в правительство РФ", - сказала она, добавив, что глава правительства Дмитрий Медведев дал необходимые поручения.

"И я бы попросила Роспотребнадзор и вас, особенно на местах, обращать внимание (на эту тему). Нужно сделать все, чтобы этой отравы не было ни на полках магазинов, ни в розничной торговле, чтобы она не была доступна детям. Это вопросы здоровья нашего подрастающего поколения", - отметила Валентина Матвиенко, обращаясь к прокурорам.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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