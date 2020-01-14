Матвиенко попросила Генпрокуратуру продолжить работу по наведению порядка в лесной сфере

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Генеральную прокуратуру продолжить работу по наведению порядка в лесной отрасли.

Выступая на торжественном собрании в Генпрокуратуре в связи с профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры, она отметила большую работу, которую в минувшем году провела прокуратура по контролю за соблюдением законности в области сохранения и использования лесов. "Это тот случай, когда лед тронулся, когда, наконец, начали наводить порядок в лесу, бороться с черными лесорубами, с беззаконием", - отметила она.

"Но это только начало работы", - подчеркнула Матвиенко, попросив генпрокурора России "оставить это направление в числе приоритетов работы прокуратуры и продолжить системную работу до наведения полного порядка".