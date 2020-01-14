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Глава Липецкой области пригрозил увольнениями за срыв повышения зарплат в соцсфере

По словам Игоря Артамонова, "ситуации, когда оклад поднимается, а премия урезается, недопустимы"

ЛИПЕЦК, 14 января. /ТАСС/. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов пригрозил директорам учреждений социальной сферы и профильным чиновникам региона увольнениями за срыв работы по повышению заработной платы сотрудникам. Речь об этом шла во вторник на специальном совещании в областной администрации.

"В отношении заместителей, начальников управлений и учреждений, которые не смогут выполнить поручения или допустят ошибки, будут приняты жесткие меры, вплоть до увольнения", - сказал Артамонов.

Он напомнил, что с начала года у ряда категорий работников образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты решением областных властей оклады были увеличены на 5,8%, а у младших воспитателей - на 10%. Еще одно повышение окладов на 10% ожидается у данных категорий бюджетников с 1 июля текущего года.

"Средства должны быть распределены правильно. Ситуации, когда оклад поднимается, а премия урезается, недопустимы", - подчеркнул глава региона.

В этой связи он потребовал исключить "любые искажения" и чтобы каждый из 59 тыс. бюджетников данных категорий получил расчетный листок с правильными цифрами.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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