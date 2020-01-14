Минтранс обсудит с авиакомпаниями перевозку животных в салоне самолета

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует в течение двух недель обсудить с авиакомпаниями вопрос перевозки животных в салоне самолета. Об этом заявил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Илья Белавинцев в рамках круглого стола в Общественной палате РФ.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса на запрос Общественной палаты сообщила, что нормы перевозки домашних животных в самолетах российских авиакомпаний останутся без изменений. По данным издания, в министерстве не посчитали целесообразной идею установить единые габариты для перевозки животных в салоне самолета.

"Не совсем корректно было озвучено, что Минтранс не поддержал изменения в ФАПы [федеральные авиационные правила]. Минтранс считает, что ФАПы должны работать на опережение и если запрос от пассажира идет, ФАПы должны меняться как можно более быстро и оперативно. Позиция Минтранса была в том, что конкретные предложения, которые были озвучены, не совсем проработаны и их надо проработать глубже и мы готовы это сделать. В ближайшее время соберем [рабочую] группу и, наверное, в горизонте двух недель встретимся с компаниями на площадке Минтранса", - сказал он.

О предложении ОП РФ сообщалось 15 ноября 2019 года. Тогда палата выступила с идеей установить единые для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных. Как писали "Известия", авторы инициативы предлагали разрешить провозить животных в переносном контейнере, общие габариты которого по сумме длины, ширины и высоты не должны превышать 115 см, а общий вес - 8 кг. При этом перевозчикам предлагалось разрешить увеличивать эту норму, что, по мнению общественников, могло бы стать для них "дополнительным конкурентным преимуществом". А в случае превышения веса контейнера на 1-2 кг предлагалось закрепить в правилах возможность доплатить за перевес.

ОП выступила с идеей об установке единых норм по перевозке животных для авиакомпаний после случая, о котором стало известно в ноябре прошлого года: пассажиру запретили взять на борт самолета кота, вес которого составил более 8 кг. В компании "Аэрофлот" после служебной проверки уточнили, что пассажир в результате подменил животное при взвешивании, чтобы не сдавать его в багаж. Согласно действующим правилам, если вес животного превышает 8 кг вместе с переноской, то животное перевозится в багаже.