В СК создадут группу веб-аналитиков для сбора сведений о преступниках из минимума данных

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Группа веб-аналитиков будет создана в Следственном комитете для поиска сведений о фигурантах уголовных дел.

Как сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете", в задачи группы будет входить установление сведений о подозреваемых по минимальному набору входных данных, накопление и сведение их в единую базу.

По его словам, ведомственная электронная база данных о серийных убийствах по сексуальному мотиву уже сформирована. "Разработана методика по ситуационному моделированию на месте происшествия по фактам применения огнестрельного оружия", - добавил Бастрыкин.

В октябре прошлого года в Нижнем Новгороде было открыто еще одно подразделение криминалистического центра СК. В его состав включены опытные сотрудники региональных следственных подразделений. Они работают на местах резонансных происшествий с применением высокотехнологичной криминалистической техники и ведут активную работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет.