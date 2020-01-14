Матвиенко считает недопустимым, что ветераны до сих пор стоят в очередях на жилье

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне уделить внимание каждому ветерану ВОВ в том числе в вопросах улучшения их жилищных условий.

"В этом году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы, конечно же, святой долг всех нас - сделать так, чтобы было проявлено внимание к каждому ветерану Великой Отечественной войны. К каждому, без исключения", - отметила Матвиенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня работника прокуратуры.

По ее словам, такая задача поставлена перед каждым сенатором, перед регионами. "Мы просили бы и вас, чтобы не было ни одного ветерана, который стоит на очереди на жилье, - обратилась она к прокурорам. - Это дико звучит: ветеран стоит на очереди на улучшение своих жилищных условий. Я сама была губернатором, я знаю, что иногда это уже второе улучшение, третье. Неважно! Если там есть участник, ветеран Великой Отечественной войны, нужно незамедлительно принять меры, чтобы у него были хорошие жилищные условия, чтобы он был обеспечен всем, что ему положено, чтобы были лекарства, медицинская помощь, социальное обслуживание".

"Давайте вместе постараемся сделать так, чтобы ни один человек не был в этой святой для нас всех год забыт", - призвала спикер Совета Федерации.

Кроме того, она предложила обратить внимание на состояние памятников сражавшимся в Великой Отечественной войне. "Неважно, одна это в деревне могила неизвестного солдата или мемориал. Мы со своей стороны будем активнейшим образом этим заниматься, чтобы все они были приведены в порядок, чтобы все были ухожены. А в случаях проявлений каких-либо фактов вандализма незамедлительно на это реагировать", - сказала Матвиенко.

Она также попросила Генеральную прокуратуру РФ "включать в повестку взаимодействия с прокурорами других стран вопросы сохранности памятников ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, освободителям Европы от нацизма". "Потому что, как правило, это нарушение всех законов, межправительственных соглашений. Но главное - это беспамятство и потеря морали. Это, пожалуй, самое страшное", - подчеркнула она.