В Кирове активисты ОНФ выявили завышение цен при закупке сухпайков для детей-инвалидов

КИРОВ, 14 января. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта в Кирове предложили заменить сухпайки детям-инвалидам денежной компенсацией после выявления случаев закупок продуктовых наборов по завышенным ценам. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой реготделения ОНФ.

"В Кировской области обучающиеся на дому дети-инвалиды имеют право на бесплатные сухие пайки, однако цены, по которым приобретаются продукты, по мнению родителей детей из специализированной школы №44, значительно завышены. Активисты ОНФ сравнили указанную в накладных стоимость товаров с розничными ценами в кировских супермаркетах и оптовыми ценами на продуктовой базе. Оказалось, что некоторые товары, например, мука, соки, овощные консервы, даже в обычном магазине стоят дешевле на 20-30%. К примеру, по одной из накладных зеленый горошек был куплен за 118 рублей, в то время как в магазинах горошек того же производителя стоит 79-99 рублей, а на оптовой базе - 77 рублей. Из-за участившихся проблем с выдачей сухпайков детям-инвалидам ОНФ предлагает заменить их денежной компенсацией", - говорится в сообщении.

Кроме того, у родителей есть претензии и к качеству сухпайков. Они утверждают, что периодически получают продукты с пограничными сроками годности или с нарушенными условиями хранения.

По данным ОНФ, школа №44 - не единственное учреждение, в котором активисты выявили проблемы с выдачей сухпайков.

"В Центре дистанционного образования детей в Кирове 148 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья не получали бесплатные продуктовые наборы с начала 2019 года. После вмешательства общественников торги наконец провели. Начать выдачу сухпайков за истекший год родителям обещают с 15 января", - говорится в сообщении.