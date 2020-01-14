Горизбирком Петербурга направил в ЦИК проект, увеличивающий число территориальных комиссий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия направила в Центризбирком на согласование проект, который предусматривает увеличение числа территориальных избирательных комиссий (ТИК) с 30 до 64, а также определяет территорию, за которую каждая из них будет отвечать. Об этом ТАСС сообщили во вторник в горизбиркоме.

В конце сентября прошлого года в Петербурге подвели итоги муниципальных выборов в 110 муниципальных округах (МО). После этого городская избирательная комиссия приняла решение разработать план по оптимизации работы территориальных избирательных комиссий, которые будут отвечать за проведение выборов в разных районах города.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла за основу проект перечня территориальных избирательных комиссий с указанием прилегающих территорий, на которые распространятся их полномочия. Проект направлен на согласование в Центральную избирательную комиссию", - сказали в горизбиркоме.

Горизбирком (ГИК) ранее направил обращения главам 99 муниципальных образований Санкт-Петербурга с просьбой, рассмотреть на заседаниях советов вопрос о передаче полномочий избирательных комиссий муниципальных округов (ИКМО) территориальным избиркомам.

Председатель горизбиркома Петербурга Виктор Миненко сообщал, что количество действующих на данный момент территориальных избирательных комиссий представляется недостаточным. Он также отмечал, что средняя численность избирателей, проживающих на территории, на которую распространяются полномочия одной ТИК в Санкт-Петербурге, превышает 127 тыс. При этом в среднем по Северо-Западному федеральному округу численность избирателей на территории, на которую распространяются полномочия одной ТИК, составляет 33 тыс. В Москве на одну ТИК в среднем приходится 57 тыс. избирателей.