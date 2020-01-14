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ЕСПЧ обязал Россию выплатить более €36 тыс. матери покончившего с собой срочника

Антон Стяжков покнчил с собой в 2002 году из-за насилия со стороны сослуживцев

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск матери российского военнослужащего Антона Стяжкова, признав, что в 2002 году он покончил с собой из-за насилия со стороны сослуживцев. Согласно решению, опубликованному на сайте суда во вторник, Россия должна выплатить заявительнице более €36 тыс.

"Постановлено, что имело место нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (запрет на пытки и унижающее достоинство обращение - прим. ТАСС). Государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев следующие суммы: €33,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и €2,6 тыс. в качестве компенсации судебных издержек", - говорится в вердикте. Изначально запрошенный размер компенсации составлял €40 тыс. плюс издержки.

В то же время суд отклонил жалобы на отсутствие эффективного расследования происшествия и справедливого судебного разбирательства, хотя и признал, что местные власти не провели адекватное расследование обстоятельств смерти рядового.

Согласно материалам дела, Стяжков проходил срочную службу близ села Борзой в Чеченской Республике с июля 2002 года. Он покончил с собой в августе после конфликта с сослуживцами, которые обвинили его и еще одного рядового в том, что те заснули на посту, и избили их. Осмотр тела Стяжкова показал, что его избивали неоднократно. Первоначально матери военного отказали в возбуждении уголовного дела, так как следователь не обнаружил состава преступления в действиях участвовавшего в избиении сержанта, поскольку они, в частности, "не повлекли за собой серьезных последствий". Позже в отношении сержанта и помогавшего ему солдата возбудили дело, спустя год одного освободили по амнистии, а дело против второго прекратили.

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