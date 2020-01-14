Власти Хайнаня упростили процедуру ввоза импортных лекарств через медицинскую зону

ХАЙКОУ /Китай/, 14 января. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань упорядочили и упростили процедуру импорта лекарств и оборудования через пилотную медицинскую зону, упростив процесс утверждения и выдачи разрешения до трех дней. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

К настоящему моменту соответствующими контрольными ведомствами было выдано разрешение по более чем 50 позициям импортных лекарств и оборудования в пилотной зоне международного медицинского туризма Лэчэн в городе Боао. Чтобы сделать процесс проверки и утверждения лекарств эффективнее и быстрее, провинциальным комитетом по делам здравоохранения была создана специальная рабочая группа. Таможенные службы, пишет ресурс, также дали разрешение на то, чтобы соответствующие одобренные препараты и оборудование поступали на таможенные склады до таможенного досмотра и проверки.

К 2025 году, согласно плану властей, пилотная зона международного медицинского туризма Лэчэн должна быть выведена на передовой мировой уровень в области медицинских технологий и оборудования. В настоящее время ведется работа по созданию в рамках этого проекта передового клинического центра и базы для проведения научно-исследовательских работ, а также применения самых современных медицинских технологий.

По замыслу властей, к 2030 году пилотная зона станет центром международного медицинского туризма мирового уровня с инновационной платформой для медицинской науки и технологий.

Общий операционный доход данной пилотной зоны за 2019 год составил 640 млн юаней ($92,5 млн), что на 75% превысило показатель 2018 года.