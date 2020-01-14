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В МИД РФ рассчитывают на скорое улучшение ситуации с поездками россиян в Израиль

По данным посольства России на 1 декабря 2019 года, более 5,7 тыс. российских туристов получили отказ во въезде в эту страну. При этом у них были оплачены билеты в обе стороны и имелись необходимые средства для проживания

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Москва и Тель-Авив выработали взаимовыгодные решения по проблеме недопуска россиян в Израиль, Россия рассчитывает на скорое урегулирование вопроса. Об этом заявил во вторник журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Некорректное поведение израильских пограничников не может не вызывать недоумения, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Все эти вопросы были обсуждены. Выработаны, как нам кажется, взаимовыгодные решения. Я думаю, что этот вопрос в ближайшее время должен быть урегулирован. Абсолютно справедливо он стоял в последнее время в повестке дня", - сказал он.

Иванов уточнил, что данная тема обсуждалась в декабре 2019 года в рамках российско-израильских консультаций по линии консульских служб.

По данным посольства России в Тель-Авиве на 1 декабря 2019 года, 5771 российский турист получил отказ во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российских граждан не пустили в Израиль, в ноябре - 569. Речь идет и о тех, кто прибывает в страну с туристическими целями, они имеют на руках оплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующие финансовые средства, необходимые для пребывания в Израиле.

Между еврейским государством и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для туристических поездок. По данным Министерства туризма Израиля, страну в 2018 году посетили 316 тыс. туристов из РФ. По этому показателю Россия занимает третье место после США (897 тыс.) и Франции (346 тыс.).

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РоссияИзраиль
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