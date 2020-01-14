В России на Новый год стали покупать больше продуктов и меньше петард

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Жители России в преддверии наступления 2020 года больше, чем в предыдущие годы, потратились на праздничный стол и меньше на петарды и фейерверки. Об этом говорится в исследовании Сбербанка "Индекс Деда Мороза и Снегурочки", результаты которого опубликовала пресс-служба банка.

Исследование проведено на основе транзакций клиентов Сбербанка в период с 15 по 31 декабря 2019 года. Ранее банк сообщал, что для выведения Индекса Деда Мороза и Снегурочки будет обработано более 1 млрд транзакций.

"Стандартный новогодний продуктовый набор из шампанского, мандаринов и наборов сладостей обошелся в среднем в 795 рублей. В этом году количество покупок этих товаров увеличилось на 3%, несмотря на рост цен. А вот фейерверков и петард россияне купили на 7% меньше", - говорится в сообщении пресс-службы.

Россияне израсходовали на новогодние покупки в среднем по 9,5 тыс. рублей на человека, при этом мужчины потратили на 28% больше женщин (10 тыс. 800 рублей против 8 тыс. 438 рублей). Около трети расходов пришлись на продукты (почти 3,3 тыс. рублей), две трети потрачены на подарки - ювелирные изделия, косметику, алкоголь, сувениры, технику (бытовые приборы и гаджеты), игрушки, абонементы в спортивные залы.

Согласно исследованию Сбербанка, совокупные расходы жителей России на празднование Нового года составили не менее 285 млрд рублей.

Индекс также показал, что женщины перед Новым годом стали закупаться раньше мужчин, уже 19-20 декабря начав активно приобретать бытовую технику, косметику и ювелирные изделия. Мужчины же откладывали покупки на последние дни декабря. Если говорить о последнем дне предновогодних покупок, 31 декабря, то мужчины в этот день стали чаще появляться в цветочных магазинах, женщины же уделяли повышенное внимание магазинам спортивных товаров и мужской одежды, рассказали в пресс-службе.