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В 2019 году следователи добились возмещения ущерба на почти 35 млрд рублей

Всего за девять лет работы СК государству и потерпевшим от преступлений возмещено почти 300 млрд рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следователи СК добились возмещения ущерба от преступлений почти на 35 млрд рублей в прошедшем году. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как рассказал Бастрыкин в интервью "Российской газете", в ходе предварительного следствия потерпевшим и государству возмещен ущерб на сумму 34 млрд 722 млн рублей. "Почти в два раза, до 46 млрд рублей, возросла стоимость имущества, на которое в ходе следствия наложен арест с целью последующего возмещения вреда потерпевшим, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 24,3 млрд рублей", - сказал глава СК.

Всего за девять лет работы Следственного комитета государству и потерпевшим от преступлений гражданам возмещено почти 300 млрд рублей.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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