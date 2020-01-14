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Полиция не нашла пропаганды терроризма и наркомании в спектаклях Театра.doc

Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела после проверки московского Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании в трех спектаклях. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Проверка завершена и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данный материал направлен в прокуратуру Замоскворечья", - сказал адвокат.

Проверка проводилась в отношении спектаклей "Война близко", "Выйти из шкафа" и "Рейв 228".

Согласно афише на сайте театра, спектакль "Война близко" - это постановка о людях, "живущих рядом с современными конфликтами". Документальный спектакль "Выйти из шкафа" рассказывает "о жизни, любви и поисках правды современных российских геев" с возрастным ограничением 18 плюс. "Рейв 228" - это "спектакль-променад на тему наркопотребления".

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