Около 1,3 тыс. человек приглашены на оглашение президентского послания

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Около 1,3 тыс. человек приглашены на оглашение президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, которое состоится в среду, 15 января. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

"Послание будет оглашено в 12:00 мск в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии около 1,3 тыс. приглашенных", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, среди приглашенных - депутаты и сенаторы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы и спикеры региональных собраний, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, а также руководители крупнейших средств массовой информации.

На освещение послания аккредитовалось около 900 российских и зарубежных журналистов.

Президентское послание во второй раз в истории будет оглашаться в Манеже - впервые Путин обращался к Федеральному собранию здесь в марте 2018 года. В феврале 2019 года мероприятие прошло в Гостином дворе. В прежние годы президент обращался к парламентариям, как правило, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Послание президента Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, на финальной стадии - лично президентом, обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.