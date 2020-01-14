В Саратовской области открыли первый турмаршрут, посвященный наследию немцев Поволжья

САРАТОВ, 14 января. /ТАСС/. Первый туристический маршрут, посвященный наследию немцев Поволжья, открылся в Саратовской области, сообщила ТАСС глава регионального комитета по туризму Виктория Бородянская.

"В этом году запущен туристический маршрут, посетив который жители и гости региона смогут познакомиться с наследием немцев Поволжья, это первый турмаршрут такого формата", - сказала Бородянская.

Немцы в Поволжье появились в результате переселения представителей этого народа из германских государств в XVIII веке. Значительная часть проживала на территории Саратовской области. В 1941 году, с началом войны с гитлеровской Германией, власти СССР выслали поволжских немцев в Сибирь и Казахстан. В 1964 году немцы стали возвращаться в Поволжье, но в 1990-е годы большая их часть уехала в Германию.

Бородянская уточнила, что на маршруте "Немцы Поволжья" туристы смогут посетить город Саратов, а также Энгельсский и Марксовский районы, где сохранилась большая часть исторических зданий, которые относятся к наследию немцев Поволжья. Это, например, особняк Бореля 1901 года постройки, выполненный в стиле модерн, особняк мукомола Шмидта, выстроенный в 1910-1912 годах, Государственный исторический архив немцев Поволжья в городе Энгельсе, а также Евангелическо-лютеранская церковь в городе Марксе, которая строилось на пожертвования и средства прихожан с 1830 по 1846годы и была отреставрирована в прошлом году.

"Саратовская область, пользуется популярностью у туристов из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Например, можно отметить, что стабильный турпоток наблюдается из Германии. Это обусловлено интересом к сохранившимся объектам исторической памяти о немцах Поволжья. Только в 2019 году из Германии в Саратовскую область приехали 3 тыс. туристов", - пояснила председатель комитета, добавив, что новый маршрут поможет повысить привлекательность региона для туристов не только из России, но и из других стран.

Турпоток в Саратовскую область по итогам 2019 года впервые значительно превысил 1 млн человек и вырос по сравнению с 2018 годом на 10%.