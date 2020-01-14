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Комитет Думы поддержал выдачу служебных паспортов управляющим недвижимостью РФ за рубежом

Сейчас служебные паспорта выдаются штатным работникам посольств и консульств России, лицам, выезжающим в служебные заграничные командировки, а также работникам госкорпораций и служащим Банка России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками во вторник на заседании рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий выдачу служебных паспортов работникам организаций, управляющих федеральным недвижимым имуществом РФ за рубежом.

"Мы его выносим на пленарное заседание", - сказал глава комитета Леонид Калашников после единогласного одобрения со стороны его членов.

В правительстве указывают на то, что в настоящее время на фоне роста антироссийских настроений власти ряда стран усложняют процедуру получения виз для этой категории российских граждан.

Складывающаяся ситуация, отмечают в кабмине, приводит "к нарушению сроков исполнения госконтрактов, а в отдельных случаях ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений". "Предлагаемые изменения позволят обеспечивать специалистов упомянутой категории служебными паспортами и запрашивать для них служебные визы по линии МИД России на период действия госконтракта", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

Согласно действующему законодательству, служебные паспорта полагаются штатным работникам посольств и консульств РФ, представительств при международных организациях, военнослужащим, направляемым для прохождения военной службы за пределы России, лицам, выезжающим в служебные заграничные командировки, сотрудникам, осуществляющим медицинское и организационно-техническое обеспечение деятельности президента РФ, а также работникам госкорпораций и служащим Банка России. Этот документ выдается МИД РФ на срок не более пяти лет.

Кроме этого, предлагается выдавать служебные паспорта сотрудникам подрядных организаций, выполняющих работы для государственных нужд в посольствах и консульствах РФ, официальных представительствах России при международных организациях, на объектах федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций за рубежом.

Теги
РоссияКалашников, Леонид Иванович (политик)
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