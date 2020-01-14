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Подготовка к 75-летию Победы

Круглый стол на месте Ялтинской конференции проведут для артековцев к юбилею Победы

Он состоится в годовщину конференции, в мероприятии примут участие около 120 артековцев, а также педагоги, историки и ветераны Великой Отечественной войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Круглый стол, посвященный итогам Второй мировой войны, проведут к 75-летию Победы для детей, отдыхающих в Международном детском центре "Артек". Мероприятие планируется организовать в "белом зале" Ливадийского дворца, где в 1945 году прошла Ялтинская конференция с участием лидеров СССР, Великобритании и США - Сталина, Черчилля и Рузвельта. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе центра.

"Знаковые для "Артека" события 2020 года - 95 лет со дня основания детского центра и 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Тема Года памяти и славы будет проходить сквозной линией через образовательные программы в течение всего 2020 года. Одним из первых мероприятий станет круглый стол "Ялтинская конференция 1945 года глазами правнуков Победы", - рассказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, круглый стол пройдет в годовщину конференции, состоявшейся в Ялте в феврале 1945 года. На ней руководитель СССР Иосиф Сталин, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт обсудили установление послевоенного порядка в мире. Непосредственно обсуждения проходили в "белом зале" Ливадийского дворца.

Около 120 детей "Артека", педагоги, историки и ветераны Великой Отечественной войны обсудят, как она повлияла на мир и почему о произошедшем нельзя забывать. Участники поговорят о том, как лучше доносить до детей информацию о войне и как могут в этом помочь сами школьники. Такое мероприятие, уточнили в "Артеке", проводится впервые.

Юбилей Победы в "Артеке"

По данным пресс-службы, больше всего мероприятий пройдет во время майской смены. Планируется, что артековцы посетят и поздравят с праздником ветеранов Великой Отечественной войны, а также напишут для них письма, побывают на местах воинской славы в Алуште, Ялте, Симфреопольском районе и Севастополе, возложат цветы к памятникам героям войны на территории "Артека". Пройдут кадетский бал "Вальс Победы", выставки "Города воинской славы" и "Города-герои", встречи с внуками и правнуками советских полководцев и другие мероприятия.

В День Победы ребята примут участие в парадах в городах-героях Керчь и Севастополь. На набережной центра пройдет шествие "Бессмертного полка", на воду будут спущены венки, вечером запланированы акция "Свеча памяти" и праздничный салют.

"В каждую смену в традиционных артековских форматах будут проводиться мероприятия и акции, приуроченные к знаменательной дате. Все общеартековские мероприятия, посвященные юбилею Победы, пройдут при участии детей из других государств", - добавили в "Артеке".

"Артек" и артековцы в годы войны

Как оздоровительный лагерь для детей СССР "Артек" открылся в 1925 году. С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 года часть детей с начавшейся смены отправили домой, в том числе Витю Коробкова, который жил в Феодосии и после оккупации Крыма вместе с отцом вступил в подполье. В феврале 1944 года при выполнении очередного задания Коробков и его отец были схвачены гестаповцами, а позднее расстреляны. Среди героев-артековцев есть также летчики, артиллеристы, снайперы, разведчики и другие.

Около 200 детей из регионов, оккупированных в первые недели войны, вместе с педагогами были отправлены на Алтай, где лагерь оставался до января 1945 года. Артековцы (и эвакуированные из Гурзуфа, и приезжавшие в алтайский "Артек" на отдых сибиряки) заработали 116 тыс. рублей, на которые купили и передали фронту танк Т-34. Из Белокурихи уходили на фронт сотрудники лагеря и повзрослевшие ребята, в том числе вожатый Владимир Дорохин и артековцы Владимир Васильчиков и Владимир Катков, погибшие в конце войны.

Теги
РоссияСталин, Иосиф ВиссарионовичЧерчилль, УинстонРузвельт, ФранклинКрымСевастопольПодготовка к 75-летию Победы
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