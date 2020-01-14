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В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта, трудности при отправке сообщений и при входе в аккаунт
Описание
© REUTERS/Alessandro Bianchi

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются во вторник в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (77%), трудности при отправке сообщений (18%) и при входе в аккаунт (4%). Проблемы в работе соцсети наблюдаются в центральной части России и на Урале.

В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что у пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте". "Но мы оперативно восстанавливаем работу", - сказали там.

В новость были внесены изменения (17:32 мск) — добавлен комментарий компании.

Теги
Россия
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