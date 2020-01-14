Почетный папа Бенедикт XVI отказался от авторства уже готовой к выпуску книги

РИМ, 14 января. /ТАСС/. Почетный папа на покое Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) попросил не указывать свое авторство книги "Из глубины наших сердец", которая в среду должна выйти в продажу во Франции. Об этом сообщил агентству ANSA во вторник монсеньер Георг Генсвайн, личный помощник Бенедикта и префект Дома Его святейшества.

Вторым автором тома выступил префект конгрегации богослужения и дисциплины таинств, гвинейский кардинал Роберт Сара, который использовал тексты Йозефа Ратцингера о необходимости сохранения безбрачия священников. Этот пассаж, который ранее был приведен французской газетой Le Figaro, некоторые расценили как разногласие Бенедикта с его преемником - нынешним главой Римско-католической церкви Франциском. По итогам созванного последним синода, посвященного Амазонии, был принят рекомендательный документ, в котором ряд кардиналов высказывались за возможность привлечения в отдаленных районах к проповедованию "мудрых женатых мужчин". При этом подчеркивалась незыблемость целибата для Римско-католической церкви. Как правило, Папа Римский через какое-то время после синода выпускает документ, устанавливающий нормы по тому или иному обсуждаемому вопросу. Многие обозреватели посчитали, что Ватикан пойдет на послабления в вопросах обязательности безбрачия.

Бенедикт в своих письмах кардиналу Саре указывает, что обет безбрачия "необходим в пути к Господу" и для него неприемлемо другое. Некоторые итальянские СМИ усмотрели некую рекомендацию Франциску. Службе печати Святого престола в связи с этим пришлось напомнить заявления Франциска, который процитировал Папу Павла VI: "Предпочитаю умереть, чем изменить закон о целибате". "Лично я думаю, что целибат - это дар церкви. И я совершенно не согласен, что он может быть необязательным", - добавил понтифик, отвечая на вопросы журналистов по пути из Панамы в начале прошлого года.

"Могу сообщить, что по указанию почетного папы я обратился к кардиналу Саре связаться с издателями и снять имя Бенедикта XVI как соавтора книги, а также его подпись в предисловии и заключении", - сообщил во вторник личный помощник Бенедикта агентству ANSA. Генсвайн также указал, что почетный папа знал, что кардинал Сара готовит к выпуску книгу и направил ему свои соображения о назначении служения, однако он не давал своего согласия на соавторство, а также не одобрял обложку, на которой изображен его портрет.

Два Папы

В определенных кругах в Ватикане назвали данный инцидент следствием спекулятивного использования текстов почетного папы в издательских и рекламных целях. 92-летний Бенедикт, отрекшийся от престола в 2013 году и получивший титул почетного папы на покое, продолжает работать и заниматься богословием. Скандальная ситуация вокруг его писем возникает не в первый раз. Так, предыдущий префект Секретариата по коммуникациям Дарио Вигано был вынужден уйти в отставку после обнародования выдержки из письма Бенедикта XVI, в котором тот, как кажется, защищает Франциска от нападок и обвинений в меньшей богословской подготовленности.

Немецкий кардинал, видный теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от престола Святого Петра. Бенедикт, которому на тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью. Почетный папа иногда встречается с Франциском, который посещает его по случаю больших праздников, но стремится никак не вмешиваться в управление церковью. Тем не менее два Папы в Ватикане - это необычное явление, и в папском городе-государстве встал вопрос об установлении новых правил их сосуществования во избежании подобных эпизодов, которые превратно истолковываются СМИ, указывают ватиканские источники.