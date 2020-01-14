Французского режиссера Кристофа Ружжиа задержали по обвинению в домогательствах

ТАСС, 14 января. Французский режиссер Кристоф Ружжиа задержан во вторник по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру.

По его данным, актриса Адель Энель ранее обвинила режиссера в том, что он домогался до нее во время съемок фильма "Дьяволы" (Les Diables, 2002), где она играла одну из главных ролей. На тот момент актрисе было 12 лет.

Прокуратура открыла расследование в отношении Ружжиа в ноябре 2019 года после того, как Энель рассказала о домогательствах со стороны режиссера французским СМИ.

Ружжиа также снял фильмы "Ребенок из Чаабы" (Le Gone du Chaba, 1998) и "В смятении" (Dans la tourmente, 2011). Он занимает пост сопредеседателя Общества кинорежиссеров Франции.