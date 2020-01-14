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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

В 2019 году число получивших гражданство РФ украинцев увеличилось почти вдвое

По данным МВД, речь идет о почти 500 тыс. человек. В 2018 году их было 270 тыс.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом во вторник сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.

"Что касается в целом граждан Украины, то (в 2019 году - прим. ТАСС) у нас, если обратиться к цифрам, приобрели гражданство РФ почти 500 тыс. человек, в позапрошлом году было 270 тыс.", - сказала она, выступая на заседании комитета Госдумы по делам СНГ. "И это не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство", - отметила она.

Ранее в МВД сообщали, что в прошлом году гражданство России в упрощенном порядке получили около 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. На получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать также украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, но и жители этих областей в целом".

Летом прошлого года в Ростовской области открылись четыре специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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