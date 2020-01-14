Сообщение о пропаже брата и сестры в Ростове-на-Дону не подтвердилось

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Мужчина, который несколько дней назад обратился в полицию с сообщением о пропаже 14-летней девочки и ее 4-летнего брата в Ростове-на-Дону, был нетрезв, дети не пропадали. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

В воскресенье в телеграм-канале Baza появилась информация о пропаже 14-летней девочки и ее 4-летнего брата в Ростове-на-Дону. По данным телеграм-канала, в полицию обратился человек, представившийся их братом, который сообщил, что два дня назад дети ушли на прогулку из дома и не вернулись. В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области рассказали ТАСС, что в полицию поступило сообщение с просьбой о принятии мер розыска двух несовершеннолетних.

"Сотрудниками полиции установлен житель области, который ранее сообщил о пропаже двух несовершеннолетних детей. В ходе допроса мужчина пояснил, что звонил в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении. По данным МВД, мужчина пояснил, что дети у него не пропадали. "Стражи правопорядка выяснили, что ранее он неоднократно проходил лечение в медучреждении. Для принятия дальнейшего решения он будет передан врачам", - отметили в пресс-службе.

Накануне в администрации города сообщили, что власти проверили базу данных муниципальных организаций, однако дети с указанными фамилиями в ней не числятся.