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Российские IT-специалисты два года не могут въехать в США для работы в посольстве

Как сообщил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов, в течение этого времени в диппредставительстве не удается запустить компьютерную сеть

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские IT-специалисты около двух лет не могут въехать в США, чтобы настроить компьютерные системы в посольстве РФ в Вашингтоне. Об этом сообщил во вторник статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"В США примерно два года не можем запустить компьютерную сеть посольства. Компьютеры туда поставлены, просто специалистам не дают получить визы и заехать все это наладить", - сказал он.

"Это касается и систем безопасности", - подчеркнул Иванов.

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