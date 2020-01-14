Российские IT-специалисты два года не могут въехать в США для работы в посольстве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские IT-специалисты около двух лет не могут въехать в США, чтобы настроить компьютерные системы в посольстве РФ в Вашингтоне. Об этом сообщил во вторник статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"В США примерно два года не можем запустить компьютерную сеть посольства. Компьютеры туда поставлены, просто специалистам не дают получить визы и заехать все это наладить", - сказал он.

"Это касается и систем безопасности", - подчеркнул Иванов.