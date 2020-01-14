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В РЖД предлагают увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в неустановленных местах

На данный момент штрафы составляют от 500 до 1,5 тыс. рублей. Предлагается поднять их вдвое

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" предлагают двукратно увеличить административные штрафы за курение табака и распитие алкогольных напитков в неустановленных местах на вокзалах и в поездах. Подобное предложение озвучил на заседании комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Пегов.

"Предлагаем на законодательном уровне создать условия, способствующие повышению уровню безопасности пассажиров. Предлагается внести соответствующие изменения в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно двукратно усилить административную ответственность, прежде всего, за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение запрета на курение табака", - сказал Пегов.

На данный момент штрафы составляют от 500 до 1,5 тыс. рублей.

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