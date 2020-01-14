Литературный интенсив "Перо" пройдет в январе в трех регионах Северного Кавказа

ГРОЗНЫЙ, 14 января. /ТАСС/. Литературный интенсив пройдет в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии в январе в рамках проекта "Перо", победившего в грантовом конкурсе на молодежном форуме "Таврида". Как сообщила ТАСС во вторник автор проекта Марьям Таймазова, участников ожидает четыре насыщенных образовательных блока.

"Первый интенсив мы провели в Махачкале, в январе планируется охватить Магас, Владикавказ и Грозный. Сами интенсивы состоят из четырех образовательных блоков, среди которых тренинги, теоретические и практические занятия. Целью проекта является содействие повышению литературных навыков творческой молодежи республик Северного Кавказа, объединить их в сообщество писателей", - отметила автор проекта.

По ее словам, после интенсива будет проведен северокавказский литературный конкурс. "Лучшие произведения, присланные на конкурс, будут изданы в виде литературного сборника. Проект рассчитан как на пишущих на русском языке, так и на национальных. Надеемся, что в следующем году сможем перевести проект в формат форума", - добавила она.

Форум "Таврида" является уникальной образовательной платформой в области культуры и искусства. С 2015 года на форуме было выдано более 300 грантов суммой 40 млн рублей. Таврида - единственный федеральный форум, где функционирует конвейер проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи". У каждого есть возможность стать обладателем миллиона для реализации своей идеи из бюджета в 30 млн рублей.